Фарс и подлог. Андрей Остальский – об откликах на путинские выборы

Staged (срежиссированные) или rubber-stamped (автоматически проштемпелёванные)? А может попросту sham (фикция, подлог)? Главные британские СМИ и новостные сайты подбирают эпитеты, чтобы точнее описать прошедшее в России голосование. Смысл, впрочем, вкладывается похожий – произошедшее нормальными президентскими выборами считать невозможно. "Нелепая пародия на демократию", предлагает свой вариант воскресная Sunday Times в редакционной статье. А обозреватель Observer Саймон Тиздэлл написал: "Это еще один госпереворот – замаскированный под выборы".

"Абсолютно неприкрытым фарсом" назвал голосование один из самых известных британских русистов профессор Марк Галеотти. "Три других кандидата не пытались даже притвориться, что они бросают вызов Путину. Серийный распутник, стареющий коммунист и молодой оппортунист – они были выбраны именно для того, чтобы 71-летний президент выглядел на их фоне не просто государственным деятелем, а единственным приемлемым выбором", – пишет профессор Галеотти.

Но все же есть различия в точках зрения на то, насколько важным событием эту "фикцию" следует считать, может ли оно хоть что-нибудь изменить? Совершенно ничего, считает обозреватель газеты The Guardian Тимоти Гартон Эш.

"Эти "выборы" не приведут к переменам в России, а вот поражение Путина в Украине может их вызвать".

Путин завершил свое перевоплощение в лидера военного времени

Но уже упомянутый профессор Галеотти свою аналитическую статью опубликовал под заголовком: "Как фиктивные "перевыборы" Путина в очередной раз изменят Россию". И объясняет, что он имеет в виду: "Еще один шестилетний срок, который добавится к 24 годам его прямого или косвенного правления, ознаменует новый этап в эволюции его режима... Путин завершил свое перевоплощение в лидера военного времени. Если и когда война в Украине закончится, ему нужно будет продолжать оправдывать авторитаризм, не чувствуя при этом больше необходимости притворяться, что заботится о своих подданных или положении России в мире".

Впрочем, Тимоти Гартон Эш согласен с тем, что "военная экономика не может быть легко переведена в режим мирного времени, а Кремль политически и экономически привержен продолжению этой войны: до 40 процентов расходной части бюджета направлено на военные расходы, разведку, дезинформацию и внутреннюю безопасность".

А в редакционной статье "Таймс" увидела значение голосования в том, что "избирательный фарс уничтожил последние остатки российской демократии и показал бывшего сотрудника КГБ настоящим тираном… В использовании страха в качестве политического оружия господин Путин – законный наследник Сталина". Но это сравнение многим показалось чрезмерным – один из читателей на форуме газеты выразил распространенное мнение, написав: "по масштабам убийств Путину еще далеко до Сталина". Но на это тоже находится возражение: "Но он, кажется, движется в этом направлении".

Одно из самых влиятельных изданий не только Британии, но и всего Западного мира, журнал The Economist открыл последний номер редакционной статьей, в которой соглашаясь, что выборы были "чистой фикцией", тем не менее считает их важным "сигналом тревоги" для Запада.

Западу нужна стратегия в отношении России-изгоя. Сейчас у него ее нет

"Далеко не рухнувший российский режим оказался устойчивым, – пишет журнал. – Амбиции господина Путина представляют собой долгосрочную угрозу, которая выходит далеко за пределы Украины… Западу нужна стратегия в отношении России-изгоя. Сейчас у него ее нет".

О неожиданной устойчивости российской экономики во время войны пишут и Петр Сэуэр и Эндрю Рот в The Guardian под заголовком "Война навсегда". Они полагают, что на начальном этапе большая часть путинской элиты была в ужасе от перспективы долгой изнурительной войны и все более жестких санкций. "По мнению наблюдателей, был момент, когда от Кремля можно было оторвать и других. Но поскольку Россия стабилизировала свое положение на поле боя и экономику, а западная поддержка Украины погрязла в политических распрях, изменившийся баланс сил препятствует дальнейшему дезертирству", – пишут журналисты. Они цитируют крупного российского бизнесмена, утверждающего, что "деньги у России не кончатся... Она просто будет стагнирующей, милитаристской страной".

Но какой должна быть западная стратегия – той самой, которой, по мнению журнала The Economist просто не существует? Почти все издания и солидные интернет-ресурсы сходятся во мнении, что всемерная поддержка Украины должна остаться главным направлением политики Запада. Но "Экономист" подчеркивает и еще одну, очень важную по мнению журнала, задачу: "Западу необходимо показать, что его враг – господин Путин, а не 143 миллиона россиян… Западная дипломатия должна быть привлекательной и для российских граждан, вместо того, чтобы относиться к ним как к изгоям. Это означает привлечение внимания к нарушениям прав человека, поддержку диссидентов и радушный прием россиян, желающих покинуть свою страну. Это означает поддержку сил модернизации путем содействия потоку реальных новостей и информации в Россию".

"В краткосрочной перспективе мало шансов, что российская элита или простые граждане избавятся от режима господина Путина. Но в перспективе долгосрочной Россия может перестать быть страной-изгоем – но только если этого захочет ее народ", – заключает журнал.

Подавляющее большинство обитателей британских соцсетей, чьи посты я читал, согласно с мнением о фиктивности и фарсовости организованных выборов. Редкие маргинальные попытки с крайних флангов – и левого, и правого – поставить под сомнение право журналистов и общественности Запада судить о состоянии демократии в России, получают дружный отпор. Судя по всему, среди "сомневающихся" есть и российские боты. Удивляюсь, как много британцев освоили слово "Ольгино"…

Вот Ava Goodone высказывает мнение, что в Британии уже давно восторжествовал сталинизм: "У нас и во многих других странах со времен пандемии ковида установилась власть в стиле Сталина".

Но ей возражает Jennifer Churchill: "Вы вообще понимаете, кем был Сталин? Кто из британских премьер-министров когда-либо считал себя верховным лидером страны, не допускал оппозиционных партий и убивал своих оппонентов, если они выступали против него?".

Вот еще несколько цитат из постов о российских выборах:

Tommy Atkins: "Эти выборы – начало конца для еще одной позорной главы в истории России. Хотя я не думаю, что она закончится до середины 2030-х годов".

Русскому народу можно только посочувствовать. Нет выбора. Нет никакой надежды

N. Isaacs: "Какой жалкий фарс. Я даже не могу понять, для кого эти выборы. Внешний мир знает, что это чепуха, и я подозреваю, что россияне тоже это знают, поэтому я полагаю, что они проводятся лишь для удовлетворения путинского эго".

Довольно оживленная дискуссия развернулась на форумах и в соцсетях о том, насколько российское население виновато в происходящем. Вот несколько примеров:

Tiffany: "Русскому народу можно только посочувствовать. Нет выбора. Нет никакой надежды".

HRichards в ответ Tiffany: "Но подавляющее большинство, похоже, не против Путина".

Tiffany: "Я бы тоже "не была против", учитывая, какие последствия меня ждали бы, если бы я позволила себе говорить иначе".

Ian McLaren: "Какой у них выбор, это действительно вопрос жизни или смерти. А вы, на что были бы вы готовы пойти, чтобы спасти свою жизнь?"

Alan Rowе: "Я думаю, что для большинства россиян демократия находится на низком уровне в списке приоритетов. Если Путин уйдет, появится другой. Так уж устроена Россия".

Spire Property: "Я с этим совершенно не согласен. Если бы оппозиционно настроенным людям разрешили свободу слова, а не убивали бы в лагерях, все было бы иначе".

Peter Parminter: "Это была бы банановая республика, но у них даже нет бананов, может быть, "капустная республика", чтобы отразить образ мыслей тех, кто голосует за реинкарнацию Сталина".

Frances Stott: "Вы несправедливы к русскому народу. Отравленные зонтики и опасно открытые окна ждут каждого, кто осмелится выступить против Путина. Эти люди, вероятно, голосуют, чтобы уцелеть. Легко критиковать их, находясь в безопасности демократии".

Последние две цитаты – со страниц читательского форума газеты The Telegraph. И словно подводя итог дискуссии, московский корреспондент этой газеты Джеймс Килнер пишет: "Владимир Путин хотел сфальсифицировать президентские выборы, чтобы показать всему миру, что простые россияне любят и восхищаются им и поддерживают его войну в Украине. При полном господстве над СМИ, которые ведут жесткую прокремлевскую пропаганду, полном контроле над центральной избирательной комиссией, которая не допускает к выборам противников Путина, и хорошо отлаженной машине по подтасовке голосов, конечно, ничто не могло пойти не так. Только вот пошло, и как! Путин был унижен и переигран своими оппонентами в ходе мощного и тонко организованного общенационального протеста "Полдень против Путина", который напомнил россиянам, выступающим против его авторитарного правления, что они не одиноки".

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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