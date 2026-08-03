ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке Mах

Российская Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела в отношении американской компании Apple.



В сообщении регулятора говорится, что ранее он направил Apple предупреждение "о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS".



Утверждается, компания Apple частично выполнила требования – в обновлённой версии программного обеспечения "реализована возможность предустановки российской поисковой системы". Однако требование о предустановке Речь идёт о так называемом национальном мессенджере Max и российском магазине приложений RuStore.



C 2022 года Apple остановила официальную продажу своих устройств в России и прекратила поставки в страну. Теперь устройства американской компании в России продают только через так называемый серый импорт. При этом компания, как отмечалось, продолжает взаимодействовать с российскими властями, регулярно удаляя из российского сегмента App Store различные приложения по требованию Роскомнадзора. Max недавно тоже был удалён из App Store, в компании объяснили это санкционным режимом.