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Археология. Человек сидящий: тюремные рассказы Алексея Федярова
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С христианской точки зрения. Любовь к родине и любовь к Богу: соперницы или подруги?
С христианской точки зрения. Любовь к родине и любовь к Богу: соперницы или подруги?
История
Когда в Москву пришел "Биг Мак"...
1 часа(-ов) назад
31 января 1990 года в Москве появился первый ресторан быстрого питания "Макдоналдс". Это было прорывом в отношениях СССР с Западом, признаком открытости и перемен. У здания в центре Москвы выстроились очереди.
1
Огромная очередь у "Макдоналдса" на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года.
2
Не смущали даже весьма высокие цены. "Биг Мак" стоит 3,5 рубля. На эти деньги можно было месяц ездить на общественном транспорте. А средняя зарплата составляла 150 рублей.
3
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Когда в Москву пришел "Биг Мак"...
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