Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

Когда в Москву пришел "Биг Мак"...

31 января 1990 года в Москве появился первый ресторан быстрого питания "Макдоналдс". Это было прорывом в отношениях СССР с Западом, признаком открытости и перемен. У здания в центре Москвы выстроились очереди.
Огромная очередь у &quot;Макдоналдса&quot; на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года.
1 Огромная очередь у "Макдоналдса" на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года.
Не смущали даже весьма высокие цены. &quot;Биг Мак&quot; стоит 3,5 рубля. На эти деньги можно было месяц ездить на общественном транспорте. А средняя зарплата составляла 150 рублей.&nbsp; &nbsp;
2 Не смущали даже весьма высокие цены. "Биг Мак" стоит 3,5 рубля. На эти деньги можно было месяц ездить на общественном транспорте. А средняя зарплата составляла 150 рублей.   
3
4

Загрузить еще

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG