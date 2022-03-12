Блицкрига у Путина в Украине не получилось, ни один крупный город не взят российской армией. Обстрелы жилых кварталов и социальных объектов продолжаются. Два миллиона беженцев в Европе. За что Россия воюет в Украине?

Российский рынок покинули сотни зарубежных корпораций. "Макдоналдс": один из символов грядущего краха СССР, занимавший в России семь процентов рынка общепита, приостановит работу всех филиалов 14 марта. Что осталось от российской экономики после двух недель войны и беспрецедентных санкций Запада?

Российские самолеты не летают в Европу и Северную Америку. Сотни "Боингов" и "Эирбасов" стоят на приколе. Как теперь вылетать из России, и сколько это стоит?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем Борисом Акуниным, экономистом и профессором Чикагского университета Константином Сониным и летчиком первого класса, капитаном воздушного судна А-320 Андреем Литвиновым.