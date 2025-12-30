ФБК нашел "новый дворец Путина" в аннексированном Крыму

Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, утверждает, что нашёл на юге аннексированного Крыма "новый дворец", который построили российскому президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в расследовании, которое ФБК публикует во вторник, 30 декабря.

"Этот секретный объект недвижимости чудом ускользнул от внимания общественности, но мы его нашли, доказали, что это Путина, а сегодня ещё и покажем как это место выглядит внутри", - говорится в материале ФБК.

В расследовании утверждается, что "дворец" возвели на месте, где изначально строилась роскошная летняя резиденция для Виктора Януковича, бывшего президента Украины, отстранённого от власти в 2014 году в результате массовых протестов на Майдане и бежавшего в Россию.

В 2015 году, уже после аннексии Крыма, российский суд признал стройку резиденции незаконной, а занимавший тогда пост губернатора аннексированного Севастополя Сергей Меняйло объявил, что дачу Януковича отдадут в государственную собственность.

На мысе Айя после этого "начали происходить загадочные вещи", пишет ФБК. "Годы шли, но путевки в новый санаторий продавать так и не начали. А о том, что происходит в этих замечательных местах узнать было все сложнее и сложнее", - говорится в расследовании. Как утверждают его авторы, в реальности недвижимость в красивейшем месте, у обрыва скалы на мысе Айя, оказалась во владении друзей Владимира Путина - олигархов Ковальчуков.

ФБК также приводит вывод о том, что "дворец" на мысе Айя записан на фирму "Берег", собственником которой является фирма "Голден Гейт", чьи владельцы засекречены. Интересы компании в налоговой представляют те же юристы, которые по доверенности управляли АО "Бином", являющимся собственником ООО "Комплекс", которое владеет "дворцом Путина" в Геленджике.

Соратники Навального утверждают, что у них есть фотографии, а также самые детальные архитектурные планы крымского "дворца Путина". На "жилом" этаже главного здания комплекса они нашли гигантскую гостиную в 233 квадратных метра с мраморным камином, обеденным столом на 20 человек и роялем. На том же этаже, как утверждается, расположены две спальни площадью 154 и 138 квадратных метров, в более просторной наряду с мебелью и другими предметами интерьера установлен "облучатель-рециркулятор воздуха", который используют для обеззараживания воздуха в медучреждениях. Такие же аппараты установлены по крайней мере в одном из рабочих кабинетов Путина и в его квартире в Кремле, говорится в тексте.

"Дача Януковича это халупа, хибарочка, по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас", - утверждает ФБК. В здании площадью более 9 000 квадратных метров, по данным расследователей, расположена, в том числе, "домашняя клиника" - "кабинет врача общей практики" с аппаратом УЗИ, стол для осмотра и массажа, много оборудования для исследования анализов, электрокардиограф, аппарат для физиотерапии и прочее. Помимо этого, в "дворце" есть операционная, криокамера и спа. Также на территории комплекса построили дом для гостей с четырьмя спальнями.

Строительство, согласно оказавшейся в распоряжении ФБК финансовой отчетности, обошлось примерно в 10 млрд рублей.

Официальных комментариев на расследование не было.

Созданный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и существовавшие ранее в регионах штабы Навального, умершего в колонии в феврале 2024 года, признаны в России экстремистскими организациями.







