Братство Кремля

Свыше 75% высших госслужащих России имеют родных во власти, выяснило издание "Проект".

Журналисты изучили родственные связи 1329 человек, занимающих должности в основных сферах государственного управления: "Это огромная доля — трое из каждых четырех российских руководителей либо сами наследуют другим чиновникам, либо устроили жизнь своих потомков за государственный счет".

Журналисты рассчитали процент высших госслужащих, у которых есть родственники во власти или связанном с государством бизнесе. В некоторых структурах этот показатель достигает 100%.

Рекордсменом стал клан Кадыровых. У главы Чечни 96 родственников оказались в госуправлении или в связанном с государством бизнесе.

Журналисты "Проекта" утверждают, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "умудрялся долгие годы сохранять в тайне свое происхождение из самой элиты советского общества. В генеалогическом древе Пескова переплелись коммунистическая партия и КГБ, его предки были в почете при Ленине, Сталине и Брежневе".

