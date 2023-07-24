ФБК рассказал о поездках в Европу бывшей советницы Шойгу

Бывшая советница главы Минобороны России Мария Китаева, вероятно, вышла замуж за замминистра обороны Тимура Иванова и после российского вторжения в Украину путешествовала по Европе. Об этом говорится в расследовании ФБК. Соратники Алексея Навального, как утверждается, получили "полный архив почты Китаевой за 17 лет".

До 2012 года Китаева вела передачу "Служу России" на телеканале "Звезда", работала на "России 24", а потом советницей по информационным технологиям губернатора Московской области – этот пост тогда занимал Сергей Шойгу. Когда он был назначен главой Минобороны России, Китаева получила должность советника министра.

В 2014 году указом Путина ей был присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса – он приравненен к званию генерал-майора. Сейчас Китаева работает советником директора Третьяковской галереи в Москве. Она находится под санкциями Канады.

В 2020 году журналисты "Медиазона" проанализировали декларации и предположили, что у Китаевой и замминистра обороны Юрия Садовенко есть трое общих детей. ФБК опубликовал свидетельства о рождении этих детей – по документам у них фамилия Садовенко. При этом, как отмечают расследователи, Китаева и Садовенко не регистрировали брак. Позднее, по данным ФБК, Китаева разошлась с Садовенко и вышла замуж за Иванова.

Из переписки ФБК узнал, что Китаева "почти каждое лето" летала с детьми на отдых в Тоскану и регулярно посещала другие страны. В начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Китаева была в Лондоне, а потом несколько раз летала в Италию и Венгрию – в последний раз в июле 2023 года.