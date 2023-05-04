Советником директора Третьяковской галереи стала экс-советница Шойгу

Бывшая советница министра обороны Сергея Шойгу Мария Китаева получила должность советника директора Третьяковской галереи в Москве. О назначении Китаевой сообщила телеведущая и кинокритик "Первого канала" Екатерина Мцитуридзе в своем телеграм-канале. Эту информацию подтвердила и племянница Китаевой Ксения.
На официальном сайте Третьяковской галереи информации о назначении Китаевой пока нет.
Издание "Важные истории" прослеживает профессиональный путь Марии Китаевой. У неё нет искусствоведческого образования. Она училась в МГИМО и ГИТИС, участвовала в театральных постановках. Работала телеведущей на каналах "Звезда" и "Столица", затем на ВГТРК. В 2012 году стала советником и пресс-секретарём министра обороны России Сергея Шойгу. В 2017 году ушла из Минобороны в декретный отпуск в звании генерал-лейтенанта.
The Insider рассказывал, что семья Марии Китаевой владеет недвижимостью стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Издание выяснило, что после начала работы в Миноборона не было официальных сообщений об увольнении Китаевой и как минимум по состоянию на 2020 год она продолжала числиться в министерстве. Также стало известно, что семья Китаевых вела бизнес-застройку на бывших землях Минобороны, которые были проданы по заниженной стоимости.
В мае 2022 года из-за вторжения России в Украину Китаеву внесли в санкционный список Канады за поддержку политики Путина.
- Третьяковская галерея – один из главных российских музеев изобразительного искусства. В начале февраля предыдущий директор музея Зельфира Трегулова покинула свой пост в связи с окончанием трудового договора. Увольнению Трегуловой предшествовало заявление в Министерство культуры России от одного из посетителей. Он требовал начать проверку музея на соответствие государственной политике в области "духовно-нравственных ценностей", поскольку ему не понравились некоторые работы в экспозиции.
- Новым директором стала Елена Проничева – дочь бывшего заместителя главы ФСБ, генерала армии Владимира Проничева. Ранее Проничева занимала руководящие должности в Еврейском музее и Центре толерантности, а затем в московском Политехническом музее. Она не имеет искусствоведческого образования, но коллеги отзываются о ней как об эффективном менеджере.
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