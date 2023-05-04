Советником директора Третьяковской галереи стала экс-советница Шойгу

Бывшая советница министра обороны Сергея Шойгу Мария Китаева получила должность советника директора Третьяковской галереи в Москве. О назначении Китаевой сообщила телеведущая и кинокритик "Первого канала" Екатерина Мцитуридзе в своем телеграм-канале. Эту информацию подтвердила и племянница Китаевой Ксения.

На официальном сайте Третьяковской галереи информации о назначении Китаевой пока нет.

Издание "Важные истории" прослеживает профессиональный путь Марии Китаевой. У неё нет искусствоведческого образования. Она училась в МГИМО и ГИТИС, участвовала в театральных постановках. Работала телеведущей на каналах "Звезда" и "Столица", затем на ВГТРК. В 2012 году стала советником и пресс-секретарём министра обороны России Сергея Шойгу. В 2017 году ушла из Минобороны в декретный отпуск в звании генерал-лейтенанта.

The Insider рассказывал, что семья Марии Китаевой владеет недвижимостью стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Издание выяснило, что после начала работы в Миноборона не было официальных сообщений об увольнении Китаевой и как минимум по состоянию на 2020 год она продолжала числиться в министерстве. Также стало известно, что семья Китаевых вела бизнес-застройку на бывших землях Минобороны, которые были проданы по заниженной стоимости.

В мае 2022 года из-за вторжения России в Украину Китаеву внесли в санкционный список Канады за поддержку политики Путина.