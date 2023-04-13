ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов из Пентагона

ФБР арестовало подозреваемого в крупнейшей за долгие годы утечке секретных документов из Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс. Он, по предварительным данным, делился закрытыми данными с друзьями в чате.

Об аресте подозреваемого сообщают канал Fox News и газета The New York Times. Журналисты газеты ранее раскрыли его личность. По их данным, подозреваемым оказался 21-летний Джек Тейшейра. Его удалось опознать по профилю в игровом сервисе Steam. Вскоре после сообщений об аресте личность подозреваемого подтвердил представитель Пентагона.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере для геймеров Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.

В разговорах он, как утверждается, критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление "подавить своих граждан" и "держать их в неведении".

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