ФБР поможет Черногории расследовать недавние кибератаки

Американское Федеральное бюро расследований пришлет своих специалистов в Черногорию, чтобы расследовать крупную кибератаку, которая началась неделю назад, сообщает агентство Reuters. Тогда была нарушена работа цифровой инфраструктуры правительства Черногории и государственных служб. Агентство национальной безопасности Черногории предполагает, что в деле могут быть замешаны российские хакеры.

В понедельник, 26 августа, власти Черногории заявили о массированной кибератаке на серверы госслужб. Она началась 22 августа и продолжалась около недели, а некоторые ее последствия до сих пор не устранены. Под удар попали сети, связанные с общественными службами, транспортом (включая аэропорты и погранслужбу), телекоммуникационный сектор. Некоторые серверы и услуги пришлось отключить, чтобы предотвратить угрозу утечки или потери личных данных. Нескольким электростанциям пришлось перейти на ручное управление. Потенциально кибератака такого масштаба могла бы парализовать транспорт, электро- и водоснабжение во всей стране.

Министр обороны Черногории Раско Коневич 26 августа заявил, что видит в кибератаках российский след. Черногория официально обратилась за помощью к союзникам по НАТО.