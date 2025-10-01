Федеральное правительство США приостановило работу. Конгресс к 1 октября не принял бюджет, из-за чего начался шатдаун.

Около 750 тысяч чиновников отправлены в неоплачиваемый отпуск, а критически важные сотрудники, включая военных и медиков, работают без зарплаты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность остановки работы федерального правительства остаётся высокой, хотя её можно избежать.

По данным Reuters, камнем преткновения стал проект программы медицинской помощи для американцев. Срок её действия истекает в конце года, но демократы добиваются её продления.

Последний шатдаун в США произошёл в 2018 году при первом сроке Трампа и продолжался 35 дней. Это был самый долгий срок остановки работы правительства в истории страны.

Всего с 1981 года правительство США приостанавливало работу 15 раз.