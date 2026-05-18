Федерация гимнастики сняла ограничения для спортсменов РФ и Беларуси

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских и белорусских спортсменов к выступлениям под национальными флагом и гимном. Решение приняли на заседании исполкома организации в Египте.

Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Президент федерации Олег Белозёров отметил, что своим решением Международная федерация гимнастики "полностью восстановила в правах" российских гимнастов, которые были под санкциями с весны 2022 года, после вторжения в Украину.

Первыми под российским флагом и с исполнением гимна, как сообщается, выступят представители спортивной акробатики на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мая и июне.

В конце мая в болгарской Варне также должен пройти Чемпионат Европы по художественной гимнастике, в котором с российской стороны примут участие в основном воспитанницы академии "Небесная грация" Алины Кабаевой, писало "Агентство". Этот турнир проводится под эгидой Европейского гимнастического союза, российские гимнастки будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к выступлениям под флагами и с гимнами своих стран. Против такого решения выступили украинские спортсмены, украинская сборная по водному поло отказалась от матча против российской команды на Кубке мира на Мальте в середине апреля.

Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения для белорусских спортстменов, но оставить их в силе для российских. Белорусских атлетов без ограничений после этого допустили в частности федерации волейбола, бокса, современного пятиборья, а федерация лёгкой атлетики оставила ограничения в силе. Ряд федераций смягчил или отменил ограничения и для российских спортсменов. Это вызывает протесты спортивных федераций Украины и ряда других стран.