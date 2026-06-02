Фехтовальщиков из РФ допустили к турнирам с флагом и гимном

Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям с гимном и национальной символикой. Такое решение приняла Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE).

В пресс-релизе организации отмечается, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать без ограничений начиная с чемпионата мира в Китае, который пройдет 22-30 июля в Гонконге.

С российских и белорусских юниоров-фехтовальщиков ограничения на национальную символику были сняты в декабре 2025 года, отмечает Настоящее время.

В своем нынешнем решении FIE ссылается на майскую рекомендацию Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от требования к белорусским спортсменам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. После этого сразу несколько спортивных федераций сняли ограничения - и не только для спортсменов из Беларуси, но и из России. Так поступили, к примеру, Международная федерация гимнастики и Объединённая федерация борьбы, пишет "Инсайдер".

Ограничения начали вводиться после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.