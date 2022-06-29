Феминистский взгляд и война: зачем России женская антивоенная газета

"Очень важно наращивать сопротивление. Ядро нашей аудитории и так с нами. Важно стараться донести альтернативную точку зрения до тех людей, кто не может получить информацию другим способом", – рассказывает Лилия Вежеватова. Она – редактор в антивоенной газете "Женская правда", которую недавно запустили активистки "Феминистского антивоенного сопротивления". 27 июня вышел пятый выпуск газеты.

Запустить антивоенную газету предложила одна из волонтеров "Феминистского антивоенного сопротивления" (ФАС). "Она придумала концепцию и сделала [тестовый] выпуск. Идею поддержали другие волонтеры. Так появился штат авторов. Потом к газете присоединился кто-то из координаторов [ФАС]. Так собралась редакция, и все получилось", – делится Лилия Вежеватова.

Она присоединилась к работе над газетой перед выпуском первого номера. Когда все тексты были готовы, выяснилось, что их некому просмотреть перед публикацией. Лилия взяла эту задачу на себя и теперь вычитывает все материалы, которые готовят волонтеры для "Женской правды".

Мы пытаемся делать газету, которая бы мимикрировала под районное издание

Для того чтобы всем, кто работает над каждым выпуском, было удобно общаться, участники редакции создали чат. В нем они обсуждают тему выпуска, потенциальных героев, распределяют задачи и обмениваются комментариями о проделанной работе.

"У нас абсолютно горизонтальная редакция. То есть над каждым выпуском мы работаем все вместе", – объясняет Лилия. Темы номеров придумываются исходя из событий, которые происходят [на фронте]. Каждый автор может прийти со своей идеей для номера, и на общей встрече принимается решение, какая из тем подходит больше.

Радостно, что газета становится поводом для начала нормального диалога

Самым важным в работе над газетой Лилия называется разработку особой стилистики. "Мы пытаемся делать газету, которая бы мимикрировала под районное издание. Мы пытаемся и визуально, и стилистически максимально приблизиться к этому", – говорит Лилия. Она объясняет это тем, что основная целевая аудитория "Женской правды" – пожилые люди, которые и читают районную прессу.

"Нам периодически приходят отзывы от людей, которые подкидывали нашу газету своей бабушке, например. Очень радостно, что "Женская правда" становится поводом для начала нормального диалога, а для людей, которые получают информацию только из официальных источников, – поводом взглянуть на события с другой стороны", – отмечает Лилия.

Отследить, как именно газета распространяется, ей сложно. "Это все-таки партизанская история, – объясняет она. – Мы выкладываем наши выпуски в открытый доступ, а дальше люди самостоятельно уже их распечатывают и разносят". Такая система была выбрана, чтобы максимально обезопасить тех, кто газеты распространяет.

Безопасности в "Женской правде" уделяют большое внимание: все авторы публикуют свои заметки анонимно. Одна из журналисток Ирина (имя изменено) рассказала, что в редакции также стараются максимально сделать доступным и безопасным способы распространения издания. "Мы стараемся быть очень аккуратными [в формулировках]: не употребляем слово "война", например, чтобы, если кого-то задержат с нашей газетой, ему не вменили протокол о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3. КоАП.– РС)", – делится Ирина. Такой стиль был выбран еще и для того, чтобы газета оставалась максимально нейтральной и не вызывала моментального отторжения у тех, к кому она попадает в руки.

Последний выпуск "Женской правды" вышел 27 июня. Он посвящен историям людей, в разное время переживших опыт войны. Помимо заметок и интервью в каждом выпуске есть антивоенные анекдоты, рассказы об известных людях, которые высказываются против войны в Украине, и полезные инструкции, например, зачем нужен VPN и как его установить.