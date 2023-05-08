Лауреатами Ахенской премии мира стали российское движение "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС) и израильский "Фонд защитников прав человека".

"Феминистское антивоенное сопротивление" выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма, говорится на сайте премии. "Кроме того, ФАС борется с крайне консервативными представлениями о гендере и семье, преобладающими в России, а также с дискриминацией и репрессиями в отношении сообщества ЛГБТК-сообщества", – сказано в пресс-релизе.

В декабре прошлого года Минюст России включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. "С тех пор активистов задерживали, привлекали к уголовной ответственности, заключали либо в психиатрические больницы, либо в тюрьму", – говорится на сайте премии.

Израильский "Фонд защитников прав человека" предоставляет юридические консультации израильским и палестинским правозащитникам, которые участвуют в ненасильственных протестах против расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Также фонд помогает тем, кто борется за права бедуинов в пустыне Негев на юге Израиля, за права ЛГБТ+ и права израильтян эфиопского происхождения, сталкивающихся с полицейским произволом и расизмом.