Лауреатами Ахенской премии мира стали российское движение "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС) и израильский "Фонд защитников прав человека".
"Феминистское антивоенное сопротивление" выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма, говорится на сайте премии. "Кроме того, ФАС борется с крайне консервативными представлениями о гендере и семье, преобладающими в России, а также с дискриминацией и репрессиями в отношении сообщества ЛГБТК-сообщества", – сказано в пресс-релизе.
В декабре прошлого года Минюст России включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. "С тех пор активистов задерживали, привлекали к уголовной ответственности, заключали либо в психиатрические больницы, либо в тюрьму", – говорится на сайте премии.
Израильский "Фонд защитников прав человека" предоставляет юридические консультации израильским и палестинским правозащитникам, которые участвуют в ненасильственных протестах против расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Также фонд помогает тем, кто борется за права бедуинов в пустыне Негев на юге Израиля, за права ЛГБТ+ и права израильтян эфиопского происхождения, сталкивающихся с полицейским произволом и расизмом.
- Ахенская премия мира – международная награда, которая вручается с 1988 года за инициативы, способствующие миру и взаимопониманию. Вручение состоится по традиции во Всемирный день мира, 1 сентября, в немецком городе Ахен.
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