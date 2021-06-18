Власти отменили фестиваль "Дикая мята" за несколько часов до открытия

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был открыться в пятницу, 18 июня в Тульской области, отменили менее чем за сутки до начала. Сегодня в полночь организаторам стало известно об указе губернатора Тульской области, запретившего массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

На фестивале в этому году должны были выступить группы "Кино", "Аукцыон", Tequilajazzz, Shortparis, The Hatters, "Сансара", Иван Дорн, Манижа, Гарик Сукачев и другие исполнители.

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Фестиваль "Дикая мята", проходящий в поселке Бунырево под городом Алексин, отменяют из-за пандемии второй год подряд. Несколькими днями ранее власти согласовали проведение "Дикой мяты" с ограничениями для зрителей. Пропускать на мероприятие собирались только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, полученного за сутки до начала фестиваля, либо по справке о вакцинации.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменили и фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Самарской области. Грушинский фестиваль был запланирован с 1 по 4 июля на Мастрюковских озерах. Решение о его проведении в традиционном формате правительство области приняло всего две недели назад, участникам рекомендовали сделать прививку от коронавируса.

Фестивали "Усадьба Jazz" и "Нашествие" в этом году также не состоятся. Их отменили из-за роста числа зараженных коронавирусом и ограничений на проведение массовых мероприятий в Москве и Подмосковье. Организаторы планируют провести фестивали в 2022 году, сообщает "Коммерсантъ".

В июне в России начало резко расти число заражений коронавирусной инфекцией. На этом фоне в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях объявили обязательную вакцинацию для 60 процентов работников сферы услуг и торговли. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти города находятся "очень близко" к введению жёстких ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. За два дня в больницы поступает около 600 человек – столько пациентов может вместить больница в Коммунарке. За пять дней, по словам Собянина, оказались заняты около 13 тысяч коек.