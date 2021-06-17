Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Эха Москвы" назвал правильным решение властей столицы и ещё трёх регионов объявить обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Он также поддержал идею совета ректоров московских и подмосковных вузов допускать к очным занятиям только привитых студентов.

По мнению Пескова, в условиях роста числа заражений COVID-19 и недостаточно активно идущей в России вакцинации чрезвычайные меры являются "абсолютно нужными и оправданными". Однако в целом принцип необязательности вакцинирования сохраняется, добавил пресс-секретарь президента. При этом Песков отметил, что все его ответы по вопросам вакцинации — это личное мнение.

Накануне Песков говорил, что об обязательной вакцинации на федеральном уровне речи не идёт. Сегодня он вновь повторил, что в России нет "тотальной" вакцинации граждан против COVID-19.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя. По российскому законодательству любое медицинское вмешательство, к которому относится и вакцинация, должно быть добровольным.

На 17 июня уже четыре российских региона — Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области — объявили о планах обязательной вакцинации 60процентов работников в сферах услуг, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, транспорта, культуры, детских досуговых учреждений, а также чиновников из-за резкого прироста числа больных коронавирусной инфекцией. Власти ещё ряда российских регионов не исключили обязательную вакцинацию этих категорий работников.

Ранее главный врач коронавирусного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко назвал принудительную вакцинацию единственным способом борьбы с пандемией COVID-19.

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