Фестиваль в Подмосковье отменили из-за "беспилотной опасности"

В Московской области за двое суток до его начала отменили фестиваль электронной музыки Outline, который должен был пройти на берегу реки Дубны в Талдомском районе. Как сообщили вечером 21 июля организаторы в телеграме, администрация Талдомского округа запретила проведение фестиваля из-за "угрозы беспилотной опасности".

Талдомский район расположен на севере Подмосковья, ранее на сообщалось об ударах украинских беспилотников по нему. В последние дни были нанесены удары по складам Wildberries, расположенных в других районах Подмосковья.

На территории Outline, как пишет "Медуза", ранее разместили девять сцен, а также два крупных арт-пространства и многочисленные инсталляции. Outline должен был стать масштабным событием с участием музыкантов в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. В субботу 25 июля были заявлены выступления рэпера Хаски и Жанны Агузаровой. Фестиваль должен был продлиться до 27 июля.

Outline проводится с 2014 года и первоначально проходил в Москве, с 2023 года он проходил в Талдомском районе.