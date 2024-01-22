Почти привычное событие. Новый удар беспилотника в Ленобласти

Власти "ДНР" заявляют о 28 погибших при ударе по рынку в Донецке. В ВСУ причастность к обстрелу отрицают;

В порту в Усть-Луге в Ленинградской области в результате удара беспилотника возник сильный пожар;

Допустит ли Кремль до президентских выборов в России выступающего против войны в Украине Бориса Надеждина;

Жены мобилизованных посетили предвыборный штаб Владимира Путина;

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова выступила на суде с последним словом;

В Башкортостане уже 4 человека задержаны по уголовному делу об организации беспорядков и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов;

Губернатор штата Флорида Рон Десантис отказался от борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии;

Сгорела Национальная галерея Абхазии;

По данным источников телеканала "Дождь" главным инициатором возбуждения дела против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук был Никита Михалков.