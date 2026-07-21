ФИФА начала расследование в связи с потасовкой после финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила прокурора по дисциплинарным вопросам и этике для расследования потасовки, произошедшей после окончания финального матча чемпионата мира 2026 года. Сборная Испании в воскресенье одержала победу над командой из Аргентины со счетом 1:0.

Испанцы завоевали свой второй титул чемпионов мира благодаря победному голу форварда Феррана Торреса в дополнительное время. К тому моменту аргентинцы уже остались в меньшинстве: на 93-й минуте основного времени полузащитник Энцо Фернандес был удален с поля за вторую желтую карточку.

После финального свистка на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси аргентинский футболист Леандро Паредес вступил в конфликт с несколькими испанскими игроками, включая Эрика Гарсию и полузащитника Гави, что спровоцировало массовую потасовку между футболистами обеих команд, пишет Reuters.

Игроки команд толкали друг друга, и их пришлось разнимать силой; успокоить футболистов пытался главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Сроки завершения расследования ФИФА названы не были. Любому игроку или тренеру, участвовавшему в конфликте, может грозить дисквалификация, а Ассоциации футбола Аргентины (AFA) также может быть выписан штраф, отмечает Forbes.

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