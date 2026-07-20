Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Испании победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси завершился со счётом 1:0 в дополнительное время. Испания стала чемпионом мира во второй раз в истории – свой первый титул команда завоевала в 2010 году.

Основное время завершилось со счётом 0:0. На 97-й минуте Нико Уильямс отправил мяч в ворота Аргентины, но гол отменили из-за нарушения правил. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Позже он забил ещё раз, но второй гол был отменён из-за офсайда.

Капитан сборной Аргентины 39-летний Лионель Месси стал первым футболистом, вышедшим в стартовом составе с капитанской повязкой в трёх финалах чемпионатов мира. По возрасту среди участников финальных матчей он уступает только итальянскому вратарю Дино Дзоффу, который в 1982 году сыграл в финале в 40 лет. Аргентине не удалось защитить титул, завоёванный на чемпионате мира 2022 года.

Испания завершила турнир без единого поражения, последовательно обыграв Австрию, Португалию, Бельгию и Францию. Сборная также установила мировой рекорд, продлив беспроигрышную серию до 38 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с 2018 по 2021 год.

Финал посетили президент США Дональд Трамп, король Испании Филипп VI с королевой Летисией и премьер-министр Испании Педро Санчес. Трамп участвовал в церемонии награждения, а затем задержался перед камерами, когда испанские футболисты позировали с Кубком мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино несколько раз пытался вывести президента США из кадра, но сделать это удалось не сразу.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2030 году. Испания будет защищать титул на домашнем турнире: вместе с Португалией и Марокко она станет одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Это будет 24-й чемпионат мира по футболу, который состоится ровно через сто лет после первого мундиаля.