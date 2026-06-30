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Время Свободы

"Страна-бензоколонка" в поисках бензина. Песков признал импорт нефтепродуктов

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 30 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 30 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 30 июня

01:09 Совбез ООН обсудил удар по автобусу в Брянской области. Владимир Зеленский: цель ударов ВСУ в глубине России – не дать Кремлю возможность затягивать войну. Дмитрий Песков признал планы Москвы импортировать нефтепродукты

07:46 Сколько времени понадобится России для внедрения на фронте системы тотального противодействия украинских дронам. Россия собирается создавать «буферную зону» в Сумской области

12:18 Последует ли аннексия Южной Осетии за недавней сменой главы самопровозглашенной республики

17:43 В результате взрыва в Монако тяжело ранен бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев и члены его семьи

20:33 Приведет ли разрушительное землетрясение в Венесуэле к потере власти в стране «боливарианскими социалистами»


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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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