"Страна-бензоколонка" в поисках бензина. Песков признал импорт нефтепродуктов

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 30 июня
01:09 Совбез ООН обсудил удар по автобусу в Брянской области. Владимир Зеленский: цель ударов ВСУ в глубине России – не дать Кремлю возможность затягивать войну. Дмитрий Песков признал планы Москвы импортировать нефтепродукты
07:46 Сколько времени понадобится России для внедрения на фронте системы тотального противодействия украинских дронам. Россия собирается создавать «буферную зону» в Сумской области
12:18 Последует ли аннексия Южной Осетии за недавней сменой главы самопровозглашенной республики
17:43 В результате взрыва в Монако тяжело ранен бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев и члены его семьи
20:33 Приведет ли разрушительное землетрясение в Венесуэле к потере власти в стране «боливарианскими социалистами»
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»