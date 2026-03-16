Фильм "Господин Никто против Путина" Павла Таланкина получил "Оскар"

Павел Таланкин на церемонии вручения премии "Оскар", 15 марта 2026 года
Документальная картина "Господин Никто против Путина" американского режиссёра Дэвида Боренштейна и видеографа из уральского города Карабаш Павла Таланкина получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

На церемонии Таланкин выступил на русском языке. "Четыре года мы смотрим на звёздное небо и загадываем самое важное желание. Очень важное желание. Но есть страны, где вместо падающих звёзд с неба падают бомбы и летят дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас", — сказал он со сцены.

Режиссёр фильма Дэвид Боренштейн в своей речи отметил, что картина рассказывает о постепенной утрате страны через повседневные компромиссы. "Когда мы становимся соучастниками, когда правительство убивает людей на улицах наших крупных городов, когда мы ничего не говорим, когда олигархи захватывают медиа и контролируют наши производство и потребление, мы все сталкиваемся с моральным выбором. Но, к счастью, даже "никто" может быть гораздо сильнее, чем вы думаете", — отметил Боренштейн.

Павел Таланкин несколько лет работал педагогом-организатором и видеографом в школе № 1 города Карабаш — 10-тысячного промышленного города в Челябинской области, центра производства меди. После начала войны России против Украины в 2022 году он по поручению администрации школы и министерства просвещения снимал для отчётности школьные линейки, собрания, торжественные мероприятия и уроки, в том числе занятия цикла "Разговоры о важном".

Эти записи легли в основу фильма. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию и вывез отснятый материал. Позднее вместе с американским документалистом Дэвидом Боренштейном из этих видеозаписей была смонтирована картина: Боренштейн выступил режиссёром, а Таланкин указан как сорежиссёр и автор съёмок.

Сам Таланкин ранее говорил о снятых кадрах: "Мне в камеру попал "Обыкновенный фашизм"—2". Это советский документальный фильм Михаила Ромма, вышедший на экраны в 1965 году. Картина рассказывает об истории и становлении фашизма в Европе, а также о тоталитарной системе и преступлениях нацистской Германии.

В провластных российских медиа фильм назвали "антироссийским". После выхода картины в школу, где работал Таланкин, приходили сотрудники силовых структур. Его мать, работавшая там библиотекарем и периодически заменявшая учителей, была вынуждена уволиться, сообщали местные СМИ.

Премьера фильма состоялась 25 января на фестивале независимого кино "Сандэнс". По данным региональных изданий, в Карабаше она произвела "эффект разорвавшейся бомбы". В Z-каналах Таланкина называли предателем.

Ранее лента также была отмечена премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

