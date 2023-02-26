Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров США 

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром, получил премию Гильдии продюсеров США в категории лучшее документальное кино. В официальном твиттере Гильдии отмечено, что картина награждена за "выдающееся продюсирование".

Ранее фильм "Навальный"стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA - главной британской премии в области киноискусства. Награда была также получена в номинации "Лучший документальный фильм".

Кроме того, картина вошла в шорт-лист премии "Оскар". Её лауреаты станут известны 12 марта.