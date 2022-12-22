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Фильм об Анастасии Шевченко вошёл в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Анастасия", рассказывающий о ростовской активистке Анастасии Шевченко, первой осуждённой в России по статье о так называемых нежелательных организациях, вошёл в шорт-лист американской премии "Оскар".

Фильм претендует на премию в номинации "Лучший короткометражный документальый фильм". Его автором стала британка Сара Маккарти. Европейская премьера картины прошла в Вильнюсе 28 октября.

Шевченко была членом федерального совета движения "Открытая Россия". В начале 2019 года против нее возбудили уголовное дело – первое в России – по статье о сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной (речь шла об одноимённой британской организации, связанной с основателем "Открытой России" Михаилом Ходорковским).

Шевченко провела около 500 дней под домашним арестом. За время следствия и нахождения под домашним арестом Анастасия Шевченко потеряла старшую дочь. В 2021 году суд приговорил её к четырем годам лишения свободы условно. В настоящее время Шевченко с сыном и младшей дочерью находится за границей. Несколько дней назад стало известно, что суд заменил ей условный срок на реальный.


В шорт-лист также вошла документальная лента "Haulout" о проблемах Арктики, снятая Евгенией и Максимом Арбугаевыми из Якутии.

Также накануне стало известно, что по другой номинации - полнометражный документальный фильм - в шорт-лист "Оскара" вошёл фильм Дэниела Роэра "Навальный", рассказывающий историю отравления российского оппозиционера и его расследования.

Церемония вручения премии пройдёт в Лос-Анджелесе 12 марта 2023 года.

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