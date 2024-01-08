Фильм "Оппенгеймер" получил пять "Золотых глобусов"

Фильм "Оппенгеймер" получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Режиссёр картины Кристофер Нолан удостоен награды за режиссуру, а актёр Киллиан Мерфи за лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме.



"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм (мюзикл или комедия)" получила лента "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Исполнительницу главной роли в ней — Эмму Стоун — признали лучшей актрисой в мюзикле или комедии.



Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии получил Пол Джаматти ("Оставленные"), лучшей драматической актрисой признали Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны").



В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победила французская детективная картина "Анатомия падения" Французский фильм "Анатомия падения" был удостоен двух статуэток премии "Золотой глобус". Картина победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а Жюстин Трие и Артур Харари получили "Золотой глобус" за лучший сценарий к фильму. Лучшими сериалами признали "Наследников" (в номинации драма) и "Медведь" ( в категории мюзикл или комедия). "Мальчик и птица" японского режиссёра Хаяо Миядзаки получил "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм.

Фильм "Барби" наградили за "кинематографические и кассовые достижения". Эта номинация впервые появилась в этом году.

81-я церемония награждения премии "Золотой глобус" проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. "Золотой глобус" открывает сезон ежегодных голливудских наград, который завершится вручением "Оскара" 10 марта.

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. "Золотой глобус" считают второй по престижности наградой в Голливуде после "Оскара". Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотой глобус", расцениваются как главные претенденты на "Оскар".