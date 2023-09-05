В Москве покажут "Оппенгеймера" и "Барби" под другими названиями

Московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы фильмов "Оппенгеймер" и "Барби", которые официально не выходили в российский прокат. Картины выйдут под другими названиями — "Дубак" и "Быстрые свидания". На это обратили внимание СМИ. Показы стартуют 7 и 16 сентября соответственно.

Как отмечает издание "Агентство", сеть "Киноград" начинает показ "Оппенгеймера" под оригинальным названием в Новой Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге уже 4-5 сентября

По информации "Яндекс.Афиши", с 4 сентября "Оппенгеймера" показывают в Ростовской области - в Ростове-на-Дону и в Каменск-Шахтинске. В Якутске показы начнутся с 5 сентября, а с 7 сентября картину можно будет посмотреть в Абакане, Кирове, Красноярске, Магадане и Улан-Удэ.

Информации о показах "Барби" на сервисе пока нет.

Ранее в министерстве культуры России заявили, что голливудские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают "задачам по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Российский прокат, как сказали в Минкультуры, "насыщен качественными отечественными премьерами" - "семейным" фильмом "Чебурашка", снятым в космосе "Вызовом", а также картиной "Свидетель", снятой в поддержку войны России в Украине.

Так ведомство ответило на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова, который предлагал провести "эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран". Против легализации проката зарубежных блокбастеров в России без согласия правообладателей выступал и российский Фонд кино.

Официально в российских кинотеатрах не показывают голливудские фильмы, так как основные студии Голливуда - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - ушли из России в ответ на её вторжение в Украину.

Теперь крупнейшие киносети показывают голливудские картины фактически подпольно, по схеме "предсеансного обслуживания". Зрителям продают билет на короткометражный фильм, а перед ним "бесплатно" показывают блокбастер.