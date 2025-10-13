Документальному фильму "Родители тут рядом" отказали в выдаче прокатного удостоверения, сообщила режиссер Любовь Аркус 12 октября. Кроме того, по ее словам, ленту "сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги".

"Родители тут рядом" является "своеобразным приквелом" к документальному фильму "Антон тут рядом", который вышел в 2012 году и рассказывает о молодом человеке с аутизмом Антоне Харитонове, вынужденном жить в приюте.

Новый фильм – о родителях детей с инвалидностью. "Главный ужас в том, что я не имею права его показывать", – написала Аркус. По ее словам, после показа планировалось собрать деньги для одного из героев фильма - Михаила, который тяжело болен.

"Это скромный обычный человек, оставивший научную карьеру и посвятивший свою жизнь без остатка дочери-инвалиду", – написала режиссер.

Аркус добавила, что не знает, почему фильму не выдали прокатное удостоверение.

"После поста – огромное количество комментариев и звонки из многих новостных агентств, которые я начала получать уже через час после публикации поста. Никто не спрашивал про Мишу, все спрашивали про фильм. Комментарии под постом все тоже про фильм. Ребята! Миша важнее прокатного удостоверения", – написала режиссер в понедельник.