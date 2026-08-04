Financial Times: Россия наращивает "теневой флот" газовозов

Россия расширяет "теневой флот" для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках подготовки к вступлению в силу запрета Евросоюза на импорт российского СПГ в 2027 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Windward и участников рынка.

По данным издания, за последние шесть месяцев Россия приобрела как минимум восемь подержанных газовозов, которые уже используются для перевозки российских грузов. Общий размер такого флота достиг 25 судов, включая два новых танкера, построенных на российской верфи "Звезда".

По мнению собеседников Financial Times, расширение флота должно помочь Москве сохранить экспорт СПГ после вступления в силу европейского эмбарго. Издание проводит параллель с "теневым флотом" нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода западных санкций.

Четыре приобретенных Россией газовоза, как отмечает газета со ссылкой на данные Kpler, ранее перевозили грузы с проектов по производству СПГ, находящихся под западными санкциями. После смены владельцев они получили российский флаг и новые названия — "Космос", "Орион", "Меркурий" и "Луч".

Кроме того, Россия ввела в эксплуатацию первые танкеры для перевозки СПГ собственной постройки. Газовоз "Алексей Косыгин", переданный "Совкомфлоту" в декабре, уже перевозит грузы с находящегося под санкциями проекта "Арктик СПГ-2". Второе судно — "Константин Посьет" — было спущено на воду в июле.

Financial Times отмечает, что газовозы значительно сложнее нефтяных танкеров. Их строительство обходится примерно в 300 миллионов долларов, а перевозка СПГ требует специальных криогенных систем хранения, позволяющих поддерживать температуру около минус 162 градусов Цельсия. Дополнительные сложности создает необходимость использования судов ледового класса для работы на арктических месторождениях.

По оценке аналитиков, большинство танкеров "теневого флота" оформлены на связанные с Россией компании в Дубае, Гонконге и Сингапуре и ходят под "удобными" флагами. Как и "теневой" нефтяной флот, они используют отключение систем идентификации и перевалку грузов с судна на судно, чтобы скрыть происхождение продукции.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что дальнейшее расширение флота может осложниться санкциями против поставщиков технологий. В частности, французская компания GTT, практически монополизировавшая рынок систем хранения СПГ для газовозов, в 2023 году прекратила сотрудничество с российскими заказчиками. По мнению аналитиков, это может вынудить Москву активнее приобретать подержанные суда на вторичном рынке.