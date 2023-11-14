Финляндия готовится ввести новые ограничения на границе с Россией

Власти Финляндии могут ввести дополнительные меры по ограничению работы пунктов пропуска на границе с Россией, вплоть до закрытия некоторых из них. Это связано с резко участвшимися в последние дни случаями, когда из России на финляндские пункты погранконтроля прибывают граждане третьих стран и просят убежища. В Хельсинки считают, что это не случайность.

На днях финские власти уже ввели дополнительную ограничительную меру - запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Однако люди без необходимых документов продолжают прибывать на пункты пропуска на юго-восточной границе Финляндии. Накануне их было несколько десятков, к середине дня вторника уже около 20.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал ситуацию во вторник в парламенте. "Посыл правительства ясен. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы", - заявил он, отметив, что к ситуации надо отнестись серьёзно.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что ведомство оперативно готовит предложения по ограничению пересечения границы. По словам Орпо, власти могут ограничить перемещение через границу, закрыть отдельные пограничные пункты или даже все или принимать прошения об убежище только в одном конкретном месте.

Власти Финляндии отмечают, что российские пограничники пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию, через свои КПП, хотя не должны этого делать. По словам Орпо, российские пограничники даже помогают просителям убежища добраться до границы. Комментариев российских властей пока нет.

Число пытающихся без въездных документов попасть в Финляндию через пункты пропуска на юго-восточной границе выросло с августа. В общей сложности были зарегистрированы более сотни таких случаев. Это были граждане третьих стран, использовавшие Россию как транзитную страну и просившие убежища в Финляндии.