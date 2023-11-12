Погранслужба Финляндии подтвердила запрет на въезд из РФ на велосипедах

Пограничная охрана Финляндии подтвердила запрет на въезд в страну из России на велосипедах. Ограничение вступило в силу 9 ноября. Об этом сообщил замкомандующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, сообщает сайт Yle.

Ранее о введённом запрете писали со ссылкой на очевидцев сообщали издание "Фонтанка" и агентство РИА "Новости".

По словам Луккари, с августа резко выросло число пытающихся без въездных документов попасть в Финляндию через пункты пропуска на юго-восточной границе. В общей сложности зарегистрированы около сотни таких случаев. Это были граждане третьих стран, использовавшие Россию как транзитную страну и просившие убежища в Финляндии.

За последнюю неделю около 30 нелегальных мигрантов пытались въехать в Финляндию на велосипедах, поэтому власти станы решили ввести запрет, подчеркнул Луккари.

В свою очередь Северо-Западное таможенное управление России сообщило ТАСС, что каких-либо документов об ограничениях для въезда на велосипеде от финской стороны не получало.

Собеседник агентства так же рассказал, что финские пограничники пропустили через границу на велосипеде гражданина России и Финляндии. При этом другому человеку, с таким же набором документов во въезде отказали.

Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу сообщило ТАСС, что как именно в дальнейшем будет действовать запрет, ясности нет.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкционному режиму, в котором говорится, что въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами может приравниваться к импорту, запрещённому санкционным режимом. После этого ряд стран ЕС запретили въезд российских машин, но не всех, поскольку трактовка этого положения остаётся в компетенции конкретных государств. О пересечении границы со стороны России на велосипедах тогда не сообщалось.

Европарламент в ноябре призвал пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами.

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