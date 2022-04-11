После российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на американские источники. Эта тема обсуждалась на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Это "большой стратегический просчет" России, приводит газета слова источника.

Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (более одной тысячи трёхсот километров) общей границей с Россией среди членов НАТО. И Финляндия, и Швеция также имеют протяженную береговую линию и многочисленные острова в Балтийском море.

Обе страны имеют нейтральный статус. При это Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако в последнее время под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах изменилось – всё большее число финнов и шведов выступает за присоединение к НАТО.

По данным шведской газеты Aftonbladet, Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца она может быть одобрена на саммите организации в Мадриде. Стокгольм и Хельсинки рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия, пишет газета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что российское вторжение на украинскую территорию не случилось, если бы Киев был членом НАТО.