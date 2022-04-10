НАТО планирует перезагрузку на фоне потенциальной российской угрозы

НАТО разрабатывает планы постоянного военного присутствия вдоль границ своих стран-членов – в рамках усилий по противодействию возможной будущей агрессии со стороны России.

Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический союз находится сейчас на этапе "фундаментальной трансформации", и этот процесс проходит с учётом долгосрочных последствий действий, которые предпринимает президент России Владимир Путин.

"То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Вот почему мы просим наших военных руководителей представить варианты того, что мы называем перезагрузкой и долгосрочной адаптацией для НАТО", - говорит Столтенберг.

Объявивший недавно о продлении своих полномочий ещё на год Йенс Столтенберг в комментариях The Telegraph отметил, что все решения по перезагрузке будут приниматься на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года.

Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического союза.

Начавшееся 24 февраля военное вторжение России в Украину вызвало крупнейший кризис с беженцами в Европе со времён Второй мировой войны и побудило западных лидеров переосмыслить их оборонную политику в условиях агрессии.