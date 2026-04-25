Финляндия может депортировать помогавших украинским беженцам россиян

Финляндия может депортировать россиян Ольгу и Никиту Беловых после отказа в убежище. Беловы уехали из России после начала войны против Украины. В Финляндии они помогали украинским беженцам. Об этом пишут "Медиазона" и сайт Rulehti.

По данным местных СМИ, мать и сын сотрудничали с гуманитарным центром FinEst в городе Уусикаупунки. Они собирали спальные мешки, медицинские средства, одежду, а также помогали с аптечками и другими вещами для украинских военных.

В начале апреля 2026 года власти Финляндии отказали россиянам в предоставлении убежища. 24 апреля Беловых вызвали в полицию, где им сообщили о начале процедуры депортации. По данным Rulehti, россияне находятся под стражей. Суд по мере пресечения назначен на 26 апреля.

Никита Белов сообщил, что опасается преследования в России из-за его помощи украинцам.

Правозащитники считают, что в России Беловым могут инкриминировать уголовные статьи, включая измену родине.

Как пишет Turun Sanomat, 56-летняя Ольга Белова – врач-анестезиолог. Её сын в Москве был занят в проекте, который изначально, по словам руководства, не был связан с войной. Позже, как утверждает Белов, выяснилось обратное, после чего он отказался продолжать работу и столкнулся с давлением и угрозами.

