Финляндия отказала в убежище уехавшему от мобилизации россиянину

Финляндия отказала в убежище 32-летнему гражданину России Роману Голикову, скрывшемуся от мобилизации. Об этом Голиков сообщил "Медиазоне". Ему грозит депортация. Голиков обжаловал решение в суде.

Голиков рассказал, что в 2021–2022 годах жертвовал деньги в Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) — уже после того, как организацию признали экстремистской. В агрегаторе утечек Голиков упоминается в базах лиц, замеченных в поддержке оппозиционера Алексея Навального и ФБК.

Кроме того, он работал наблюдателем на выборах в Москве и участвовал в оппозиционных митингах.

Голиков въехал в Финляндию как турист в сентябре 2022 года, за неделю до объявления мобилизации. В первые дни мобилизации ему принесли повестку домой, но там была только его бабушка. В итоге, по словам Голикова, он решил остаться в Финляндии и просить убежище.

В ожидании решения Голиков принимал участие в антивоенных протестах в Финляндии.

Дело о предоставлении убежища рассматривалось почти три года. За это время с Голиковым провели шесть интервью. 14 апреля ему официально отказали.

Согласно документам, которые изучила "Медиазона", финские миграционные власти признали факт оппозиционной деятельности и вручение повестки, но сочли, что основания для убежища отсутствуют и риск преследования в России не доказан. В отказе также говорится, что Голикова на родине никогда не преследовали за политическую позицию, а мобилизация завершилась в ноябре 2022 года, поэтому риска попасть на войну у россиянина нет.

Сам Голиков в беседах с миграционными чиновниками указывал, что при возвращении в Россию боится задержания, лишения свободы, пыток и принудительного заключения военного контракта.

Национальная полиция Финляндия сообщила изданию "Вот так", что с начала года из страны депортировали 104 россиянина, получивших отказ в убежище. 18 человек, которые отказались покинуть страну добровольно, вывезли под конвоем.