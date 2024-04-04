Финляндия продлила закрытие границы с Россией до уведомления

Финляндия продлила закрытие границы с Россией бессрочно, до отдельного уведомления. Об этом сообщает Yle.

МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.

Раньше закрытие границы продлевалось раз в два месяца. Последний срок истекал в середине апреля.

В феврале в Финляндии прошли выборы президента. Победителем на них стал Александр Стубб. Вскоре после избрания он заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны России против Украины.

Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.

Правозащитники и ряд жителей Финляндии, в особенности те, кто имеет в России родственников, критиковали решение властей, заявляя, что оно нарушает их права. МВД назвало закрытие границы временной и необходимой мерой.

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