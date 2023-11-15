Финляндия в четверг может закрыть погранпереходы с Россией

Правительство Финляндии в четверг может закрыть по крайней мере некоторые пограничные переходы с Россией под предлогом обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Причина этого, как пишет издание, в том, что правительство получило некую разведывательную информацию, из-за чего оценивает обстановку на границе как более серьёзную, чем ещё во вторник. Тогда власти Финляндии впервые упомянули о возможности ограничительных мер в связи с резким наплывом в последние дни просителей убежища - граждан третьих стран. В Хельсинки считают, что российские пограничники нарочно пропускают этих людей через свои КПП на финляндскую границу, хотя раньше людей без необходимых для въезда в Финляндию документов через российские посты не пускали.

"Пока неизвестно, существуют ли планы закрыть все или только некоторые пограничные переходы на восточной границе", - пишет Helsingin Sanomat.

При этом ожидалось, что уже сегодня правительство объявит об ограничениях. По информации издания, одним из вариантов было ограничение на пересечение границы на основании гражданства, чтобы оно было возможно только для граждан стран Шенгенского соглашения. Это, однако, не препятствовало бы желающим получить убежище всё равно обращаться за ним на границе. Если же погранпункты будут закрыты, убежища на них просить будет нельзя.

Решения будут приняты в четверг.

За последние дни на границу прибыли десятки просителей убежища. Их число растёт с каждым днём - к вечеру среды их зарегистрировано 74, накануне их было 55. Речь идёт о гражданах таких стран, как Ирак, Сирия и Сомали.