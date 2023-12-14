Финляндия вновь решила закрыть открытые ранее погранпункты с Россией

Власти Финляндии решили вновь закрыть границу с Россией менее чем через сутки после её открытия. Работа погранпунктов Ваалимаа и Ниирала была возобновлена утром 14 декабря. Они закроются 15 декабря в восемь вечера.

Издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщает, что причиной такого решения финских властей стал возобновившийся поток просителей убежищах на погранпунктах. По данным издания Yle, за день на погранпункты Ваалимаа и Ниирала прибыли не менее 62 просителей убежища, часть из которых граждане Сомали и Сирии.

В ночь на 14 декабря Финляндия на месяц открыла два пункта пропуска на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала, с российской стороны они называются Торфяновка и Вяртсиля. Один расположен на границе Финляндии с Ленинградской областью, другой – с Карелией. В последние недели все пункты пропуска на границе с Россией были закрыты из-за наплыва граждан третьих стран, просивших убежища в Финляндии. Шесть пунктов по-прежнему не работают.

Министр финансов Финляндии Риика Пурра обвинила российские власти в том, что они сразу после открытия погранпереходов вновь стали способствовать искателям убежища.