Финская компания Tikkurila уходит из России

Финская компания - производитель лакокрасочной продукции Tikkurila - покидает российский рынок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление компании. Как сказано в нём, рассматривается вариант продажи бизнеса или другие возможности контролируемого выхода с рынка.

После российского вторжения в Украину компания ограничила свою работу в России. В частности, она прекратила продажи российским госпредприятиям, нефтегазовой и авиационной промышленности, предприятиям, попавшим под санкции. "В настоящее время мы продолжаем продавать минимальное количество товаров для оплаты труда сотрудников",— говорится в заявлении Tikkurila. Как в нём сказано, устойчиво работать даже на этом минимальном уровне невозможно, поэтому компания решила полностью уйти.

В Tikkurila сообщили также, что если в 2022 году деятельность компании в РФ принесет прибыль, то они передадут ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью, - пишет "Росбалт".

Торговые отношения с компанией велись с советских времен. Первый завод в России был построен в 1995 году, сейчас Tikkurila владеет в России тремя производственными площадками. Она выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, "Ленинградские краски". Число сотрудников в России составляет около тысячи.

После начала войны в Украине российский рынок покинули или заморозили свою деятельность сотни международных компаний.