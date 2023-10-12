Финская полиция: газопровод был не взорван, а механически повреждён

Газопровод между Финляндией и Эстонией, вышедший из строя, как утверждается, по причине "внешнего воздействия", повреждён не взрывом. Об этом заявил следователь финской криминальной полиции Ристо Лохи, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По словам Лохи, на данном этапе расследования нет улик, указывающих на взрыв. Возможно, повреждение вызвано "механической силой".

Глава финской криминальной полиции Робин Лардот добавил, что "на морском дне обнаружены посторонние следы". Дело в Финляндии по-прежнему расследуется как саботаж при отягчающих обстоятельствах.

Представители следствия не стали комментировать информацию газеты Helsingin Sanomat, что рядом с местом происшествия проходило российское грузовое судно. Также они не стали предполагать, причастна ли к повреждению газопровода какая-либо структура иностранного государства.

Ранее Би-би-си и финский таблоид Iltalehti писали со ссылкой на источники, что власти Финляндии подозревают в диверсии Россию. Официально это не подтверждалось.

Также норвежский фонд NORSAR, который отслеживает сейсмическую активность в Балтийском море, сообщал, что ночью 8 октября в районе газопровода мог произойти взрыв.