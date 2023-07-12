ФРГ рассказала ООН о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Следственные органы Германии обнаружили следы подводной взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как подозревает следствие, могла быть использована для подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Германии, Швеции и Дании в Совет Безопасности ООН о ходе расследования диверсий в преддверии инициированного Россией заседания по этой теме.

Взрывы на российских газопроводах, которые проходят по дну Балтийского моря, произошли осенью прошлого года. Расследованием занимаются Германия, Дания и Швеция, поскольку это случилось в их исключительных экономических зонах.

"Ни одно из расследований не завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер актов саботажа беспрецедентен, а расследования сложны", - говорится в совместном письме трёх стран. В документе подчёркивается, что пока также "невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли инцидентом государство или государственный деятель".

Германия расследует аренду подозрительной парусной яхты, которая была оформлена таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Берлин подозревает, что это судно могло использоваться для доставки взрывчатки с целью атаки на газопроводы. По мнению экспертов, подготовленные водолазы могли установить взрывчатку в местах, где были повреждены газопроводы на глубине 70–80 метров.

Как ранее писали германские СМИ, следствие изучает версию, согласно которой к взрывам могла быть причастна легкая яхта "Андромеда, которая вышла из порта в городе Росток 6 сентября и, судя по выводам следствия, была и в районе взрывов.

Однако, как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию, "Андромеда", вероятно, была не единственным судном, использованным для атаки. По информации журналистов, расследование показало, что следы взрывчатки , найденные в каюте "Андромеды", соответствуют партии взрывчатки, которую использовали для подрыва трубопроводов. Вместе с тем собеседники издания отмечают, что опытные подрывники не оставили бы после себя такие очевидные вещественные доказательства.

По информации The Wall Street Journal, следователи также изучают версию, почему яхта была арендована при посредничестве варшавского туристического агентства, которое может входить в сеть принадлежащих украинцам компаний, возможно, связанных с украинской разведкой.

В ряде западных СМИ со ссылкой на источники появлялись сообщения, что взрывы могла организовать некая проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.

В середине июня The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть в ходе масштабной утечки документы Пентагона писала, что администрация президента США за три месяца до диверсии на "Северных потоках" получила информацию о том, что украинские военные под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ планировали атаку на газопровод.

Президент Украины Владимир Зеленский после публикации WP заявил, что приказы подобного уровня отдаются им лично, а "Украина ничего подобного не делала".