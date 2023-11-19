Финский начальник КПП: российские пограничники вытолкнули мигрантов

Финские пограничники утром в воскресенье временно закрыли движение через погранпереход "Вартиус" на границе с Россией из-за оказавшихся на нейтральной полосе между российским и финским КПП мигрантов из третьих стран.

После закрытия в ночь на 18 ноября четырёх погранпереходов на юго-востоке Финляндии из-за наплыва просителей убежища "Вартиус" оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу переходом (он расположен примерно в 700 километрах к северу), и десятки граждан таких стран, как Сомали и Сирия, устремились туда.

По словам начальника погранперехода Йоуко Киннунена, "с российской стороны вытолкали людей на шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения". Финский пограничник считает, что его российские коллеги прямо подталкивали иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Киннунен утверждает, что некоторые из граждан третьих стран обвиняли российских пограничников в том, что те "вытолкали" их из страны против их воли и заявляли, что вовсе не собираются просить убежища в Финляндии. Комментариев российской стороны не было.

Спустя несколько часов погранпереход открыли. Сколько человек в течение воскресенья попросили на нём убежища, пока не сообщается. Накануне их было около 70. В последний день перед закрытием южных погранпереходов, 17 ноября, убежища на российско-финской границе попросили более 200 человек.

Финские СМИ сообщают, что на переход "Вартиус" прибыли финские военные, чтобы помочь в его укреплении. Устанавливают, в частности, бетонные заграждения.