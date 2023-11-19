Финский начальник КПП: российские пограничники вытолкнули мигрантов

Финские пограничники утром в воскресенье временно закрыли движение через погранпереход "Вартиус" на границе с Россией из-за оказавшихся на нейтральной полосе между российским и финским КПП мигрантов из третьих стран.
После закрытия в ночь на 18 ноября четырёх погранпереходов на юго-востоке Финляндии из-за наплыва просителей убежища "Вартиус" оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу переходом (он расположен примерно в 700 километрах к северу), и десятки граждан таких стран, как Сомали и Сирия, устремились туда.
По словам начальника погранперехода Йоуко Киннунена, "с российской стороны вытолкали людей на шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения". Финский пограничник считает, что его российские коллеги прямо подталкивали иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Киннунен утверждает, что некоторые из граждан третьих стран обвиняли российских пограничников в том, что те "вытолкали" их из страны против их воли и заявляли, что вовсе не собираются просить убежища в Финляндии. Комментариев российской стороны не было.
Спустя несколько часов погранпереход открыли. Сколько человек в течение воскресенья попросили на нём убежища, пока не сообщается. Накануне их было около 70. В последний день перед закрытием южных погранпереходов, 17 ноября, убежища на российско-финской границе попросили более 200 человек.
Финские СМИ сообщают, что на переход "Вартиус" прибыли финские военные, чтобы помочь в его укреплении. Устанавливают, в частности, бетонные заграждения.
В приграничном финском городе Лаппенранта в воскресенье прошёл митинг против закрытия погранпереходов с Россией. Его участники утверждают, что решение властей лишило их возможности видеться с членами семей, живущими по ту сторону границы. Накануне аналогичный митинг прошёл в Хельсинки.
- Власти Финляндии закрыли четыре из восьми автомобильных КПП на границе с Россией с 18 ноября. Погранпункты закрыты и для людей, и для любого транспорта. Ограничения будут действовать до 18 февраля.
- Два погранпункта, Салла на границе Финляндии с Мурманской областью (российское название – Келлоселькя) и Вартиус (Люття) на границе с Карелией, остаются открытыми для рассмотрения прошений об убежищах. Кроме того, продолжают работу пункты Райя-Йоосеппи (с российской стороны – Лотта) и Куусамо (Суоперя).
- Закрытые переходы расположены относительно недалеко от Санкт-Петербурга, а открытые - далеко на севере, в глухой местности.
- За последние несколько месяцев из России в Финляндию попытались попасть несколько тысяч иностранцев, не имеющих для этого необходимых документов. В прошлом Москва не позволяла таким иностранцам пересекать границу со своей стороны. В Финляндии считают, что российские власти действуют намеренно, и связывают происходящее в частности с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном. Россия это отрицает.
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