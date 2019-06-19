Ведущий эксперт администрации Трампа по России уйдет в отставку

По сообщениям в американских СМИ, Специальный помощник Президента США по европейским и российским делам Фиона Хилл уйдет со своего поста в Совете национальной безопасности в августе. Хилл была назначена в апреле 2017 года. Она считается сторонником жесткой стратегии в отношении Кремля.

Уроженка Великобритании Хилл получила образование и профессиональное признание в США, в 1987-88 годах она проходила стажировку в институте иностранных языков имени Мориса Тореза в Москве. Получила докторскую степень в Гарварде в 1998 году защитив диссертацию о корнях современной российской общественно-политической мысли.

Появление Фионы Хилл, чья биографическая книга о Владимире Путине содержит критическую оценку деятельности российского лидера, в администрации Трампа вызвало в свое время немало вопросов о том, как ее взгляды стыкуются со взглядами президента. Сейчас некоторые СМИ пишут, что с ее уходом администрация Трампа потеряет признанного знатока современной России, пользующейся уважением в политических кругах Вашингтона. На место Хилл в СНБ прочат эксперта по контролю над вооружениями Тима Моррисона, что может являться сигналом о сдвиге в сторону переговоров с Москвой по сокращению арсеналов оружий массового уничтожения. Вместе с тем известно, что Моррисон придерживается жестких взглядов в вопросах контроля за ядерными вооружениями.