Первая чеченская. Четверть века назад был подписан указ о войне

25 лет назад, в декабре 1994 года, Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики". Вооруженные силы и подразделения МВД вошли на территорию Чечни. Началась Первая чеченская война.



Через два года, летом 1996-го, в Хасавюрте был подписан "мирный договор", фактически – капитуляция Москвы. Российская армия потеряла более 5 тысяч военнослужащих, тысячи остались инвалидами. Точные потери среди мирных жителей Чечни и чеченского сопротивления до сих пор не известны. По оценкам правозащитников, убиты были от 25 до 30 тысяч человек.

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