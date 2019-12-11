Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

Первая чеченская. Четверть века назад был подписан указ о войне

25 лет назад, в декабре 1994 года, Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики". Вооруженные силы и подразделения МВД вошли на территорию Чечни. Началась Первая чеченская война.

Через два года, летом 1996-го, в Хасавюрте был подписан "мирный договор", фактически – капитуляция Москвы. Российская армия потеряла более 5 тысяч военнослужащих, тысячи остались инвалидами. Точные потери среди мирных жителей Чечни и чеченского сопротивления до сих пор не известны. По оценкам правозащитников, убиты были от 25 до 30 тысяч человек.
В декабре 1994 года шла подготовка к переговорам между российским президентом Борисом Ельциным и президентом самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Несмотря на заявления Москвы о том, что&nbsp;никакого силового решения не будет, вокруг Грозного были вырыты траншеи, силы чеченского ополчения заняли оборону.&nbsp;11 декабря 1994 года&nbsp;&nbsp;
1 В декабре 1994 года шла подготовка к переговорам между российским президентом Борисом Ельциным и президентом самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Несмотря на заявления Москвы о том, что никакого силового решения не будет, вокруг Грозного были вырыты траншеи, силы чеченского ополчения заняли оборону. 11 декабря 1994 года  
Российские военнослужащие греются у костра в дагестанском Хасавюрте на границе с Чеченской Республикой, ожидая приказа двинуться на&nbsp;Грозный.&nbsp;22 декабря 1994 года
2 Российские военнослужащие греются у костра в дагестанском Хасавюрте на границе с Чеченской Республикой, ожидая приказа двинуться на Грозный. 22 декабря 1994 года
Президент России Борис Ельцин (слева) и премьер-министр России Виктор Черномырдин (справа) готовят документы для обсуждения ситуации в Чеченской Республике&nbsp;на заседании правительства в Москве. 27 декабря 1995 года&nbsp;
3 Президент России Борис Ельцин (слева) и премьер-министр России Виктор Черномырдин (справа) готовят документы для обсуждения ситуации в Чеченской Республике на заседании правительства в Москве. 27 декабря 1995 года 
Президент самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохар Дудаев спешно проводит пресс-конференцию в одном из сел республики. Он потребовал прекратить убийства мирных граждан и начать немедленные переговоры между Москвой и Грозным.&nbsp;11 января 1995 года&nbsp;
4 Президент самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохар Дудаев спешно проводит пресс-конференцию в одном из сел республики. Он потребовал прекратить убийства мирных граждан и начать немедленные переговоры между Москвой и Грозным. 11 января 1995 года 

Загрузить еще

Смотреть комментарии

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG