ФНС и МВД будут пресекать продажу валюты в обход банков

Федеральная налоговая служба России(ФНС) поручила своим территориальным подразделениям совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекать покупку и продажу иностранной валюты с рук в обход банков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой источники знакомые с письмом налогового ведомства, которое было направлено его территориальным управлениям.

В документе ФНС говорится, что продажа валюты с рук в социальных сетях и сервисах с объявлениями "в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка". За обмен валюты в обход банков гражданам России может грозить статья Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности.

Ранее Центробанк России в ответ на санкции из-за российского вторжения в Украину запретил банкам обменивать гражданам наличные рубли на валюту. Также с валютных счетов открытых до 9 марта можно снять не более 10 тысяч долларов. Менять валюту на рубли можно без ограничений. Такие меры будут действовать до 9 сентября этого года.

После введенных запретов в социальных сетях и мессенджерах появился "теневой валютный рынок". Например, появились специальные телеграм-каналы, в которых публикуют информацию о местах, где можно купить доллары или информацию от пользователей о том, сколько и у кого есть валюты и по какой цене они её продают.