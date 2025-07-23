Фокусы Лукашенко
20 июля исполнился 31 год со дня, когда Александр Лукашенко стал первым и единственным президентом Беларуси. Все правозащитные организации мира однозначно называют его диктатором, который известен к тому же своими яростными пророссийскими взглядами. Куда движется режим, которому уже более 30 лет?
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