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Фокусы Лукашенко

Фокусы Лукашенко
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Фокусы Лукашенко

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20 июля исполнился 31 год со дня, когда Александр Лукашенко стал первым и единственным президентом Беларуси. Все правозащитные организации мира однозначно называют его диктатором, который известен к тому же своими яростными пророссийскими взглядами. Куда движется режим, которому уже более 30 лет?

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