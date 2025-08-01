Репрессивные новинки

Президент России 31 июля подписал закон, существенно расширяющий полномочия полиции в отношении банковских счетов россиян. По сути Путин разрешил без суда блокировать счета граждан.

Также Владимир Путин подписал закон, который фактически позволяет объявить "экстремистской организацией" любое объединение людей, если один из членов этого объединения осужден по статье об организации "экстремистского сообщества" и участии в нем.

Уходя на летние каникулы, депутаты оставили россиянам 354 новых закона. Запрещено искать экстремизм в интернете и рекламировать VPN. Запрещено изображать храмы без крестов. Запрещено показывать фильмы, дискредитирующие традиционные ценности. Запрещено содействовать международным решениям против России.

О том как власть разворачивает россиян в нужную для себя сторону, говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Борисом Пастуховым и социологом Дмитрием Дубровским.