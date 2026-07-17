Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина по данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ) за последнюю неделю снизился на 5% - это рекордный показатель с момента объявления так называемой частичной мобилизации осенью 2022 года. В абсолютных цифрах об одобрении деятельности Путина заявили 66% опрошенных. Это самый низкий показатель за всё время с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года (за неделю до вторжения рейтинг был 64%, на протяжении последних лет он как правило балансировал на уровне 75-80%).

Снизился и уровень доверия Путину - за неделю с 69 до 67%. О том, что они не доверяют Путину, заявили 20% опрошенных. ФОМ связан с российскими властями, как и другое агентство, ВЦИОМ, опрос которого также зафиксировал падение рейтинга Путина, хотя и не столь стремительное. Деятельность Путина, как утверждается, одобряют 65,1% (что на 0,9% ниже, чем неделей ранее), а доверяют ему 71% (падение на 1,3 пункта).

Тенденции к падению рейтинга Путина в опросах ФОМ и ВЦИОМ начали проявляться весной, комментаторы связывали это с блокировками в Интернете. По данным ФОМ, теперь к факторам, волнующим опрошенных, добавился топливный кризис и опасения в связи с ходом войны.

В середине мая ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавший о падении рейтинга Путина, официально изменил методику – теперь опросы проводятся не только по телефону, но и поквартирным опросом. Однако после некоторого роста рейтинги вновь начали падать. В конце мая Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, доверяли 73,7% опрошенных, одобряли его работу на посту Президента 67,5%. Уровень же одобрения Путина в опросах ФОМ упал ниже 70% впервые с начала полномасштабной войны. В Кремле новые данные пока не комментировали.