Фон дер Ляйен: санкции останутся. Путин проиграет, Европа победит

России в обозримом будущем не стоит надеяться на отмену санкций, введённых Евросоюзом в ответ на военное вторжение в Украину. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Санкции останутся. Это плата за выбранный Путиным путь смерти и уничтожения. Путин проиграет, Европа победит", – сказала фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что Европа с первого дня войны стояла на стороне Украины и продолжит оказывать ей поддержку и впредь.

По словам главы Еврокомиссии, европейские страны уже предоставили Украине финансовую помощь на 19 миллиардов евро, не считая поставок вооружений.

Фон дер Ляйен объявила, что сегодня отправится с визитом в Киев.

В своем обращении к депутатам Европарламента Урсула фон дер Ляйен также предложила законопроект, который должен снизить финансовое бремя для жителей Европы на фоне энергетического кризиса из-за прекращения поставок газа из России. Цены на газ в Европе в 10 раз превышают прошлогодние.

Законопроект предполагает, что компании, которые не производят электроэнергию из газа, должны отчислять в пользу государства сверхдоходы в размере от 180 евро за мегаватт/час.

По словам главы Еврокомиссии, предложенный законопроект обеспечит странам ЕС более 140 миллиардов евро для смягчения негативных последствий кризиса.

"Россия развязала войну не только против Украины. Это еще и война против нашей энергетики, против нашей экономики, против наших ценностей и будущего. В этом противостоянии от 27 стран ЕС потребуется выдержка и солидарность", – считает глава Еврокомиссии.

Ранее Европейская комиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Однако договориться о потолке цен странам ЕС не удалось.

К маю поставки российского газа сократились вдвое – до 250 млн кубометров в сутки. А уже в начале июля упали до исторического минимума ниже 80 миллионов.

31 августа "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку", как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Он должен был вновь заработать через три дня, но этого до сих пор не произошло.

На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров, что стало причиной протестов в ряде европейских стран.