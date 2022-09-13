Страны ЕС не договорились о потолке цен на российский газ

Страны Евросоюза, вероятнее всего, не смогли договориться о введении потолка цены на российский газ в рамках обсуждения вопроса о решении энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет газета The Guardian, изучившая проект документа Еврокомиссии с предложениями решения кризисной ситуации.

Текст ещё может быть изменён, однако черновик отражает сомнения Еврокомиссии в том, что она получит поддержку стран ЕС, необходимую для введения потолка, пишет газета. Против выступают страны, импортирующие значительные объёмы российского топлива, пишет газета. В том числе — Венгрия, Словакия и Австрия. Они опасаются, что Россия прекратит поставки в случае введения потолка, как уже пообещал сделать президент Владимир Путин. Нидерланды и Дания выступают против любого ограничения цен как инструмента. Против введения цен как антикризисной меры высказывался также министр промышленности Чехии.

Несколько стран ЕС предложили ввести ограничение цен на любой газ, поступающий внутрь союза. Однако в Еврокомиссии опасаются, что это приведёт к перенаправлению поставок другим покупателям. Согласно проекту документа, Брюссель планирует обложить налогом сверхприбыли энергетических компаний, использующих углеводородное топливо, и ввести предельные цен на электричество производителями зелёной энергии. Аналогичную информацию публиковало в пятницу агентство Reuters.

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